Какие комнатные цветы подойдут для пожилых людей?

Диффенбахия и олеандр ядовиты, а невинные на вид лилии могут вызвать головную боль.
Далеко не все комнатные цветы безобидны и подходят для пожилых людей, рассказали эксперты канала «Здоровое долголетие».
«Есть такие растения, которые действительно улучшают микроклимат и настроение, за ними легко ухаживать, они не ядовиты и не провоцируют аллергию, — объясняют специалисты. — Эти цветы увлажняют воздух и даже снижают стресс».
Вот на каких растениях советуют остановить выбор:
Спатифиллум (женское счастье).
Увлажняет воздух, удаляет вредные вещества. Полив 1−2 раза в неделю, не любит прямого солнца. При цветении может быть лёгкий запах.
Хлорофитум (зелёная лилия).
Увлажняет и очищает воздух. Полив всего раз в неделю, растёт в любой земле, почти не даёт пыльцы.
Сансевиерия (щучий хвост).
Выделяет кислород даже ночью (хорошо для спальни), поглощает углекислый газ. Полив раз в 2−3 недели, любит темноту. У цветка нет запаха и пыльцы.
Алоэ вера (столетник).
Очищает воздух, выделяет фитонциды. Сок лечит порезы и ожоги. Полив раз в 2−3 недели, зимой ещё реже. Не имеет запаха.
Замиокулькас (долларовое дерево).
Отлично увлажняет, удаляет вредные вещества. Полив раз в 2−3 недели, терпит любые условия, не имеет запаха.
А вот что не стоит выбирать пожилым из комнатных растений:
Цветущие с сильным запахом (лилии, жасмин, гиацинты) — могут вызвать головную боль и аллергию.
Растения с пушистой пыльцой (фиалки, бегонии вечноцветущие) — опасны для аллергиков.
Ядовитые (диффенбахия, олеандр, молочай) — опасны при случайном поедании.