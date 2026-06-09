Вспышка норовируса в лагере: 27 заболевших детей

В Калининградской области досрочно завершили смену в подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» после вспышки норовирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, заболевание выявили у 27 детей и двух взрослых сотрудников. Очаг кишечной инфекции зафиксировали 7 июня 2026 года в Зеленоградском округе. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование: отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, образцы продовольственного сырья и готовых блюд. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, организующими питание в летних лагерях региона. Рассказываем подробности.
Вспышка, которая сорвала смену.
Очаг кишечной инфекции зафиксировали 7 июня в Зеленоградском округе Калининградской области. Речь идет о структурном подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса», комплексной детско-юношеской спортивной школе.
По информации прокуратуры, норовирусом заразились 27 детей и двое сотрудников учреждения. После выявления инфекции специалисты начали проверку, а смену решили завершить досрочно.
В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сообщили, что проводят эпидемиологическое расследование. Его цель, установить причины заболевания и путь распространения инфекции.
Для лабораторных исследований уже отобрали пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, образцы продовольственного сырья и готовых блюд. Кроме того, биологический материал взяли у сотрудников пищеблока.
Что сделали для локализации очага.
После выявления заболевания в лагере организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. В их числе проведение заключительной дезинфекции.
Как следует из сообщения Роспотребнадзора, решение о досрочном завершении смены приняли с учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей, а также необходимости завершить все противоэпидемические мероприятия.
Ситуация, по данным ведомства, остается под контролем управления.
Параллельно областная прокуратура проводит ведомственную проверку. Надзорному органу предстоит оценить обстоятельства произошедшего и выяснить, как были организованы условия пребывания детей в учреждении.
Реакция властей.
После вспышки кишечной инфекции губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, которые организуют питание в летних детских лагерях региона.
Как сообщили в правительстве области, поручение дано профильному заместителю председателя правительства Анжелике Майстер.
Кроме того, глава региона обсудил с министром образования Калининградской области Светланой Трусеневой вопрос компенсации пропущенной детьми смены.
По оплаченным путевкам уже начата процедура возврата средств за оставшиеся дни отдыха. Для детей, которые отдыхали по льготным путевкам, региональное министерство образования должно проработать вопрос замещения пропущенных дней.
Почему норовирус опасен для лагерей.
Норовирусная инфекция относится к кишечным инфекциям и особенно быстро распространяется в организованных коллективах. Детские лагеря, школы, садики и другие учреждения с общим питанием и плотным общением становятся зонами повышенного внимания санитарных служб.
Такие инфекции могут передаваться через загрязненные поверхности, воду, пищу, а также при контакте с заболевшим человеком. Именно поэтому при выявлении очага специалисты проверяют сразу несколько возможных источников: пищеблок, воду, готовые блюда, сырье и санитарное состояние помещений.
В случае с «Алыми парусами» окончательные причины заражения пока не названы. Их должны установить по итогам лабораторных исследований и эпидемиологического расследования.
Справка.
Норовирус часто вызывает симптомы острой кишечной инфекции. Для детских оздоровительных учреждений такие случаи требуют быстрой изоляции заболевших, санитарной обработки помещений и проверки условий питания. В Калининградской области после заражения 27 детей и двух сотрудников в подразделении лагеря «Алые паруса» смену завершили досрочно. Роспотребнадзор отобрал пробы воды, еды, сырья и смывы с объектов внешней среды, а также материалы у сотрудников пищеблока.
Пока расследование продолжается, ключевым вопросом остается источник инфекции. От его установления будет зависеть, какие нарушения подтвердятся и какие меры примут к ответственным за организацию отдыха, питания и санитарной безопасности детей.