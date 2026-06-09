Смена досрочно завершена. Вспышка норовируса в лагере: 27 заболевших детей

В Калининградской области досрочно завершили смену в подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» после вспышки норовирусной инфекции. По данным региональной прокуратуры, заболевание выявили у 27 детей и двух взрослых сотрудников. Очаг кишечной инфекции зафиксировали 7 июня 2026 года в Зеленоградском округе. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование: отобраны пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, образцы продовольственного сырья и готовых блюд. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за подрядчиками, организующими питание в летних лагерях региона. Рассказываем подробности.