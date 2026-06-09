Туристские группы вне зоны риска: системная работа, дисциплина и контроль

Разработка и внедрение правил работы с туристскими группами на территории региона: порядок регистрации, контроль прохождения маршрута, алгоритмы оповещения. Часто звучит мнение: «Туристы сами виноваты, зачем их спасать». Как вы к этому относитесь? Мы не делим пострадавших на «виноватых» и «нет». Закон и долг обязывают нас спасать всех. Но после завершения операции следует правовая оценка. Если группа вышла на маршрут с нарушением правил — например, без регистрации в МЧС России или в непогоду — ее руководитель может быть привлечен к административной ответственности. А в случае гибели людей — вплоть до уголовной. Поэтому одна из наших задач — донести: регистрация и консультация в МЧС — это не формальность, а элемент безопасности. Как на практике происходит регистрация туристских групп? За 10 дней до выхода руководитель группы подает уведомление в территориальный орган МЧС (через сайт: 52.mchs.gov.ru/, по факсу или лично). Указывает маршрут, сроки, состав, снаряжение, средства связи, запас продуктов и медицинскую подготовку. Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) проверяют маршрут: нет ли пожаров, паводков, прогноза шторма. Если риски высоки — рекомендуют скорректировать маршрут или перенести выход. После завершения маршрута группа обязана сообщить о выходе из зоны маршрута. Если этого нет — начинается проверка. Что делать, если группа потеряла связь или попала в беду? Главное правило: не ждать. Немедленно звонить 112 или напрямую в ЦУКС. Оператор фиксирует заявку, запускается оповещение дежурных смен. Я лично контролирую решение трех вопросов: кто координирует поиски, какие силы высланы первыми, и когда поднимается беспилотная авиация. Какие самые частые ошибки туристских групп, которые вы видите как организатор работы? Их несколько: