Туристские группы вне зоны риска: системная работа, дисциплина и контроль

Виталий Николаевич, организация работы с туристскими группами находится на особом контроле МЧС России. С чем это связано? Практика показывает, что количество незарегистрированных и неподготовленных тургрупп велико, а последствия их выходов на маршруты могут быть очень тяжелыми. Рост числа происшествий в природной среде, сложность рельефа, удаленность районов и плохая связь требуют от нас не просто реагирования, а именно организации — от профилактики до завершения спасательной операции. Задача — выстроить систему, чтобы ни одна группа не оставалась незамеченной, а время на ее поиск сокращалось в разы. Какие основные задачи решаются в этом направлении? Их три.
Организация взаимодействия между спасательными подразделениями МЧС, туристскими клубами и органами местного самоуправления.
Контроль готовности сил и средств к поиску и эвакуации туристов.
Разработка и внедрение правил работы с туристскими группами на территории региона: порядок регистрации, контроль прохождения маршрута, алгоритмы оповещения. Часто звучит мнение: «Туристы сами виноваты, зачем их спасать». Как вы к этому относитесь? Мы не делим пострадавших на «виноватых» и «нет». Закон и долг обязывают нас спасать всех. Но после завершения операции следует правовая оценка. Если группа вышла на маршрут с нарушением правил — например, без регистрации в МЧС России или в непогоду — ее руководитель может быть привлечен к административной ответственности. А в случае гибели людей — вплоть до уголовной. Поэтому одна из наших задач — донести: регистрация и консультация в МЧС — это не формальность, а элемент безопасности. Как на практике происходит регистрация туристских групп? За 10 дней до выхода руководитель группы подает уведомление в территориальный орган МЧС (через сайт: 52.mchs.gov.ru/, по факсу или лично). Указывает маршрут, сроки, состав, снаряжение, средства связи, запас продуктов и медицинскую подготовку. Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) проверяют маршрут: нет ли пожаров, паводков, прогноза шторма. Если риски высоки — рекомендуют скорректировать маршрут или перенести выход. После завершения маршрута группа обязана сообщить о выходе из зоны маршрута. Если этого нет — начинается проверка. Что делать, если группа потеряла связь или попала в беду? Главное правило: не ждать. Немедленно звонить 112 или напрямую в ЦУКС. Оператор фиксирует заявку, запускается оповещение дежурных смен. Я лично контролирую решение трех вопросов: кто координирует поиски, какие силы высланы первыми, и когда поднимается беспилотная авиация. Какие самые частые ошибки туристских групп, которые вы видите как организатор работы? Их несколько:
отсутствие спутникового телефона в районах без сотовой связи;
переоценка сил (люди идут на сложный маршрут без подготовки);
игнорирование прогноза погоды;
отсутствие трекеров (GPS-маячков) и запасных батарей;
и главное — нежелание вовремя повернуть назад. Это требует мужества, но сохраняет жизнь. Виталий Николаевич, каким видится главный результат такой комплексной работы? Очень важно, чтобы каждый выход туристской группы был управляемым, предсказуемым и безопасным. Чтобы в ЦУКС знали о любой группе на маршруте. Чтобы время поиска сократилось до 2−3 часов. И чтобы наше ведомство воспринималось туристами не как «карающий орган», а как партнер, который помогает им вернуться домой живыми и здоровыми. Что бы вы хотели сказать руководителям туристских групп и всем любителям активного отдыха? Зарегистрируйте маршрут. Возьмите спутниковую связь. Оставьте маршрутный лист родным. И помните: в МЧС круглосуточно работают люди, готовые прийти на помощь. Но лучше, чтобы эта помощь не понадобилась! Берегите себя и ваших близких!