Производителей мяса поймали на нарушениях в Нижегородской области

За период с января по май отозвано 15 деклараций о соответствии на животноводческую продукцию нижегородских производителей. Причиной стали серьёзные нарушения — они указывают на фальсификацию товаров и несоблюдение норм безопасности. Информацию предоставило Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.
Среди аннулированных документов — пять деклараций на мясную продукцию. Лабораторные исследования выявили в колбасах антибиотик окситетрациклин, а также запрещённые препараты динитрокарбанилид и монензин (их используют для борьбы с паразитами у животных). Кроме того, в составе обнаружили ДНК свиньи и курицы — эти ингредиенты не были указаны на упаковке.
Ещё одну декларацию отозвали на продукцию из мяса птицы: в ней также присутствовал запрещённый динитрокарбанилид. Девять деклараций аннулировали на молочную продукцию: в товарах обнаружили растительные жиры и масла (они не допускаются в натуральной молочной продукции), сторонние пищевые добавки, а также стафилококки.
Итоги проверок зафиксировали в реестре деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены предостережения.
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