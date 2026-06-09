Производителей мяса поймали на нарушениях в Нижегородской области

Среди аннулированных документов — пять деклараций на мясную продукцию. Лабораторные исследования выявили в колбасах антибиотик окситетрациклин, а также запрещённые препараты динитрокарбанилид и монензин (их используют для борьбы с паразитами у животных). Кроме того, в составе обнаружили ДНК свиньи и курицы — эти ингредиенты не были указаны на упаковке.