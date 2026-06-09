Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производителей мяса поймали на нарушениях в Нижегородской области

В составе обнаружили ДНК свиньи и курицы — эти ингредиенты не были указаны на упаковке.

За период с января по май отозвано 15 деклараций о соответствии на животноводческую продукцию нижегородских производителей. Причиной стали серьёзные нарушения — они указывают на фальсификацию товаров и несоблюдение норм безопасности. Информацию предоставило Управление Россельхознадзора по Нижегородской области, Марий Эл и Мордовии.

Среди аннулированных документов — пять деклараций на мясную продукцию. Лабораторные исследования выявили в колбасах антибиотик окситетрациклин, а также запрещённые препараты динитрокарбанилид и монензин (их используют для борьбы с паразитами у животных). Кроме того, в составе обнаружили ДНК свиньи и курицы — эти ингредиенты не были указаны на упаковке.

Ещё одну декларацию отозвали на продукцию из мяса птицы: в ней также присутствовал запрещённый динитрокарбанилид. Девять деклараций аннулировали на молочную продукцию: в товарах обнаружили растительные жиры и масла (они не допускаются в натуральной молочной продукции), сторонние пищевые добавки, а также стафилококки.

Итоги проверок зафиксировали в реестре деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации. Производителям направлены предостережения.

Ранее опасный ветпрепарат нашли в говядине и печени в Нижегородской области.