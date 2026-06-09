Обновление остановки «Краевой музыкальный театр» затянулось — хабаровчане просят поставить хотя бы временные скамейки

Власти решили обновить остановку «Краевой музыкальный театр». Демонтаж конструкций осуществили еще в начале мая, однако до сих пор ничего взамен установлено не было. В администрации сообщили, что сначала работы планировалось завершить к 29 мая, затем — к 1 июля. Однако после сроки пришлось перенести из-за необходимости дополнительных вмешательств. «В ходе дополнительного обследования указанной площадки выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, в том числе по вертикальной планировке территории, расширению посадочной площадки, а также установке бордюра», — сообщили в мэрии. Сейчас работы обещают завершить в июле, точные сроки не указываются. Хабаровчане, в свою очередь, просят поставить на остановке хотя бы временные скамейки. «Вот сегодня мне пришлось стоять в ожидании транспорта 20 минут. А я инвалид, мне тяжело стоять, да еще так долго», «Остановочный павильон и скамейки были убраны, обещали поставить временные скамейки, но пока все остается, как и было», — пишут местные жители.