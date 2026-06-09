РПН нашел свинец и незаявленные пестициды в продуктах в волгоградских магазинах

В лабораториях выявили незаявленные производителями вещества в 44 образцах из 2295. В 17 пробах зафиксировано превышение допустимых уровней: в овощах и фруктах нашли нитраты, в молочке обнаружена сорбиновая и бензойная кислоты и их соли, в птице и яйцах — фосфаты, в масложировой продукции — токсичный свинец.