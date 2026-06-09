В Абакане экс-директора компании обвинили в неуплате налогов на 85 млн рублей

В Абакане перед судом предстанет бывший директор коммерческой организации. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, с 2019 по 2022 год женщина занималась торговой деятельностью на территории Красноярского края и Московской области. В этот период она, как считают следователи, не исчислила и не уплатила НДС и налог на прибыль организаций.
В результате в бюджет России не поступило более 85 млн рублей. По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму более 10,5 млн рублей.
Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия. Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.