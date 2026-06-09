В Воронежской области 29 объектов культурного наследия ждут инвесторов

В регионе уже несколько лет идет активное привлечение частных инвестиций в восстановление исторических зданий. Например, за 2023−2025 годы в Воронеже из муниципальной собственности в частную выкупили или взяли в аренду «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39), «Жилой дом № 7» (ул. Депутатская, 7), «Усадьба Бринкманов» (пер. Школьный, 6), «Дом врача Тобина» (ул. Карла Маркса, 40), «Дом, в котором жил Базилевский» (ул. Первомайская, 10), «Дом купцов Клочковых» (ул. Никитинская, 50в). Недавно было достигнуто соглашение о долгосрочной аренде «Дачи Башкирцевых» в Семилуках: за восстановление возмется инвестор, который воссоздал усадьбы «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в Задонском районе Липецкой области.