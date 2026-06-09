«Какой там смысл искать?» Эксперт Раилко сказал, что случилось с Усольцевыми

Несчастный случай, шальная пуля, пересечение границы, побег на вертолёте, похищение, продажа в рабство. Каких только версий исчезновения Усольцевых не выдвигалось в информационном пространстве с тех пор, как Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина не вернулись из мини-похода по Кутурчинскому Белогорью.
Следственный комитет придерживается двух официальных: несчастный случай и криминал. Отрабатывая первую, с 4 по 9 июня представители СК, спасатели и волонтёры отряда «ЛизаАлерт» прочесали с помощью беспилотной и наземной техники часть тайги, в которой семья будто растворилась 28 сентября 2025 года. Но, как считает экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, найти следы Усольцевых по прошествии более чем восьми месяцев там практически нереально.
Хищники растащили?
«Какой там смысл искать? Уже всё зазеленеет, вы ничего не увидите с дрона, и в траве не найдёте, тяжело ходить будет», — ответил эксперт корреспонденту krsk.aif.ru на вопрос о том, реальны ли шансы найти Усольцевых во время следующей поисковой операции в Белогорье — если такая состоится ближе к середине июня.
Юрий Раилко призывает рассуждать логически: если семья действительно погибла — замёрзла, задохнулась или оказалась погребённой под курумником — с приходом тепла тела начали бы разлагаться и приманили бы специфическим запахом хищников. Останки могли бы найти вышедшие из зимней спячки медведи или другие обитатели тайги. Поисковые собаки также взяли бы след и привели бы к месту трагедии.
«Трупный запах распространяется очень и очень хорошо. Даже если умрёт мышка или птичка, в жару её запах будет чувствоваться в радиусе пяти метров. А если человек — мимо точно никто не пройдёт», — говорит бывший спасатель.
Эксперт считает, что криминальная версия имеет под собой не меньше оснований, чем вариант с несчастным случаем.
Браконьерский выстрел?
Ранее Юрий уже делился предположениями о том, что один из Усольцевых мог случайно стать жертвой браконьерского выстрела. В таком случае оставшихся членов семьи могли просто ликвидировать как свидетелей.
«Мало разве случаев, когда охотники непреднамеренно попадают друг в друга? Полно. Возможно, семья оказалась на какой-то линии огня: браконьеры могли стрелять маралов. В кого-то из людей, например, случайно попали. А потом остальных тоже убили», — поделился экс-спасатель предположениями с нашим корреспондентом.
Но если всё произошло именно так, то поиски могут растянуться очень надолго: человек, решившийся на преступление, наверняка искусно замёл следы.
«Браконьеры следы заметают так, что даже крови на ветках не остаётся. Понимаете? Подчищают всё. Если их убили люди, которые много лет по тайге шарятся, эти люди знают, как избавляться от улик. Убитых они могли раздеть, одежду сжечь, а тела спрятать», — предполагает Юрий.
«Эту версию отметают».
Распространённый вариант с нападением на семью диких зверей Раилко отрицал и ранее. Медведь, по его словам, не атаковал бы всю семью — если бы и набросился на кого-то одного, то оставил бы разорванную одежду. Это ещё более наводит на мысль о криминальном сценарии.
Экс-спасатель говорит, что нельзя сбрасывать со счетов и версию с побегом. Мужчина предполагает, что семья могла нелегально пересечь границу Монголии, а оттуда уже уехать по поддельным документам в какую-то третью страну.
Деньги открывают многие двери, считает бывший спасатель — подделать загранпаспорта и выехать по ним в другое государство не составило бы трудов. «Возможно, они убежали, поменяли документы и живут уже под другой фамилией. Эту версию почему-то отметают как невозможную», — говорит Раилко.
Бывший альпинист ранее уже отмечал, что план с исчезновением в тайге очень сложный. Если рассматривать версию с побегом, то для того чтобы бесследно исчезнуть, Усольцевы могли придумать и более простые варианты. Например, «отправиться» в сплав по реке и перевернуть лодку, инсценировав несчастный случай на воде.
Докопаться до истины предстоит следователям — и они не намерены отступать. Поиски семьи, по информации СК, прекращаться не будут. Но о конкретных датах старта новой операции, её участниках и деталях пока ничего неизвестно.
Как рассказала нашему корреспонденту сотрудница Следственного комитета Анастасия Дядечкина, информация может появиться позже: когда следователи, задействованные в текущих поисках, вернутся из Кутурчинского Белогорья.