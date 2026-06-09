Бывшего нижегородского вице-мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Установлено, что в 2025 году учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов и другой предприниматель передали чиновнику 120 тыс. руб. за организацию автопарковок на муниципальных земельных участках. Деньги передавали через руководителей городского предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева. Посредники в передаче взятки фигурируют в деле как свидетели, подсудимый полностью признал вину.