Эксперт Раилко сказал, что случилось с Усольцевыми

«Какой там смысл искать? Уже всё зазеленеет, вы ничего не увидите с дрона, и в траве не найдёте, тяжело ходить будет», — ответил эксперт корреспонденту krsk.aif.ru на вопрос о том, реальны ли шансы найти Усольцевых во время следующей поисковой операции в Белогорье — если такая состоится ближе к середине июня.