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В ростовском СИЗО состоялась свадебная церемония

Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

В следственном изоляторе № 5 города Ростова‑на‑Дону состоялась церемония бракосочетания. Арестованный мужчина официально оформил отношения со своей избранницей.

Мероприятие прошло при участии сотрудника ЗАГСа и старшего инспектора группы социальной защиты осуждённых.

Как пояснили в пресс‑службе ГУФСИН России по Ростовской области, организация бракосочетания в условиях СИЗО требует особой подготовки — для пары постарались создать атмосферу торжества. В ведомстве подчеркнули, что в условиях ограничения свободы эмоциональная опора особенно важна: брак даёт человеку ощущение стабильности и надежды на будущее.

В системе исполнения наказаний считают, что крепкая семья помогает человеку вернуться на правильный путь, пересмотреть жизненные приоритеты и укрепить связи с близкими. Аналогичного мнения придерживаются и в ЗАГСе: хотя церемонии в СИЗО проводятся нечасто, они дают человеку дополнительную мотивацию для преодоления трудностей.