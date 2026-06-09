В ростовском СИЗО состоялась свадебная церемония

Как пояснили в пресс‑службе ГУФСИН России по Ростовской области, организация бракосочетания в условиях СИЗО требует особой подготовки — для пары постарались создать атмосферу торжества. В ведомстве подчеркнули, что в условиях ограничения свободы эмоциональная опора особенно важна: брак даёт человеку ощущение стабильности и надежды на будущее.