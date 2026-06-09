В ростовском СИЗО состоялась свадебная церемония

В следственном изоляторе № 5 города Ростова‑на‑Дону состоялась церемония бракосочетания. Арестованный мужчина официально оформил отношения со своей избранницей.
Мероприятие прошло при участии сотрудника ЗАГСа и старшего инспектора группы социальной защиты осуждённых.
Как пояснили в пресс‑службе ГУФСИН России по Ростовской области, организация бракосочетания в условиях СИЗО требует особой подготовки — для пары постарались создать атмосферу торжества. В ведомстве подчеркнули, что в условиях ограничения свободы эмоциональная опора особенно важна: брак даёт человеку ощущение стабильности и надежды на будущее.
В системе исполнения наказаний считают, что крепкая семья помогает человеку вернуться на правильный путь, пересмотреть жизненные приоритеты и укрепить связи с близкими. Аналогичного мнения придерживаются и в ЗАГСе: хотя церемонии в СИЗО проводятся нечасто, они дают человеку дополнительную мотивацию для преодоления трудностей.