В Прикамье школьников предупредили о мошенниках, торгующих баллами ЕГЭ

Злоумышленники стали обращаться к выпускникам с предложением «подкорректировать» результаты ОГЭ и ЕГЭ за деньги, сообщает правительство Пермского края.
«Мошенники могут обещать “пересдачу” или “перепроверку” с гарантированным повышением результата, а также ссылаются на “своего человека’в экзаменационной комиссии. После полученной “предоплаты” они исчезают”, — уточнили в МВД России.
В Правительстве Пермского края также напомнили: в случае допуска нарушений на экзамене или несогласия обучающегося с количеством баллом, официально решить вопрос можно только в установленном порядке — через апелляцию.
Министерство образования и науки Пермского края предупредило: нельзя обжаловать содержание и структуру заданий, оценку заданий с кратким ответом, нарушения, допущенные самим участником, неправильное заполнение бланков. Черновики в качестве доказательства не принимаются.
Ранее психолог Токарева объяснила, что нельзя делать перед ЕГЭ даже отличникам.