Белгородца заподозрили в оправдании терроризма и содействии ВСУ

По версии следствия, в одном из чатов мессенджера Telegram фигурант разместил комментарий, оправдывающий деятельность организации, признанной в России террористической. Кроме того, при личном общении и в интернет-переписке со знакомыми он пытался склонить их к вступлению в украинское военизированное формирование, также запрещенное в РФ как террористическое.