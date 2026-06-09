В Красноярском крае проверяют износостойкость дорожной разметки

В Красноярском крае начали сравнительные испытания материалов для нанесения дорожной разметки. Работы проводят специалисты, которые занимаются разметкой на краевой дорожной сети, в том числе на объектах национального проекта «Инфраструктура для жизни». Первым тестовым участком стал 14-й километр трассы Красноярск — Енисейск. На нем рабочие нанесли несколько десятков линий разными материалами. Среди них краски, термопластики, холодные пластики и готовые штучные формы. [caption id= «attachment_368733» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба КрУДора[/caption] Каждые две недели дорожники будут измерять коэффициенты световозвращения, яркость и износ разметки. Наблюдения за обычными материалами продлятся три месяца, согласно ГОСТу. Мониторинг пластичных материалов займет от шести месяцев до года в зависимости от вида и толщины нанесения. Материалы для разметки ежегодно совершенствуются, появляется новое сырье, меняются рецептуры. Разметчикам важно быть в курсе разработок производителей и иметь собственную выборку. Часть материалов экспериментальные. Производителям необходимо проверить свои новые разработки в реальных условиях автодорог, прежде чем запускать их в производство, — подчеркнул первый заместитель министра транспорта края Артём Черных. Напомним, что в Красноярске возле Солонцов начали строить подземный пешеходный переход.