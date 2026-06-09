У нижегородских производителей мяса отозвали декларации из-за нарушений

Помимо этого, декларации соответствия лишилась продукция из мяса птицы. К ней специалисты обнаружили динитрокарбанилид. Это препарат, которым лечат паразитов у птиц. Его следы в организме животного говорят о том, что производитель не соблюдал срок выведения лекарства из организма перед убоем. Большое количество препарата может вызвать у человека дисбактериоз, ослабление иммунитета и аллергию.