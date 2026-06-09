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Что происходит возле дома в Витебске 9 июня, где произошло обрушение грунта

МЧС сказало, что происходит возле дома в Витебске, где случилось обрушение грунта.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, что происходит возле дома в Витебске 9 июня, где накануне произошло обрушение грунта (подробнее мы писали здесь).

Напомним, что МЧС также сообщало про отселение жильцов из дома.

Во вторник, 9 июня, проводятся работы по засыпанию котлована минерализованным грунтом и песком. Кроме того, устанавливаются железобетонные плиты для дальнейшего вбивания шпунтов.

Специализированные службы города обследовали подвал дома на наличие повреждений фундамента. Их обнаружено не было.

Вечером 8 июня спасатели установили мачты освещения места, где проводятся аварийно-восстановительные работы. Также была размещена каркасная палатка, где размещен ситуационный штаб ликвидации последствий.

МЧС сказало, что происходит на следующий день возле дома в Витебске, где случилось обрушение грунта.

По данным на 11.00 9 июня на месте случился проводятся работы по прокладке канализационной трубы. Задействовано три единицы техники и 12 человек (из них три сотрудника МЧС).

«По окончании прокладки трубы будут проходить работы по забивке шпунтов», — сообщили в ведомстве.

Ранее МЧС сказало, что произошло в детском саду Витебска, откуда эвакуировали 70 детей.

Кстати, синоптики сказали, когда отступят дожди в Беларуси.

А вот что произошло в лесу под Минском, где нашли разрушенные гнезда и погибших птенцов серой цапли: «Птицы несколько дней кружили над местом».

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