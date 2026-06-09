Калининградцев приглашают на бесплатную выставку об истории башни «Дона»

Доступны стенды, каждый посвящен отдельному периоду — от 1940-х годов до наших дней. По архивным фотографиям можно узнать, например, как выглядела башня «Дона» в первые дни после Великой Отечественной войны и как она стала одной из локаций для съемок фильма «Встреча на Эльбе».