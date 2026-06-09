На Новом пляже в Сестрорецке установят памятник серой жабе

На Новом пляже у Сестрорецкого залива этим летом установят памятник серой жабе — обитательнице местного болота. Напомним, что в 2026 году активисты спасли 27 289 земноводных во время весенней миграции. «Комсомольская правда» также приняла участие в акции и короновала жаб.