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Подросток на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Рыбное Мотыгинского округа произошло ДТП с участием двух подростков.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Рыбное Мотыгинского округа произошло ДТП с участием двух подростков.

13-летний мальчик на мотоцикле ехал по улице Советской. В какой-то момент он наехал на 14-летнюю девочку, которая шла по правому краю проезжей части.

В результате происшествия пострадали оба — и водитель в мотошлеме, и пешеход. Их доставили в больницу.

Как установили автоинспекторы, мотоцикл принадлежит матери подростка. Она разрешила сыну им пользоваться.

В отношении владелицы транспорта составлены административные материалы — за передачу транспорта и ненадлежащее воспитание, сообщили в Госавтоинспекции.

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