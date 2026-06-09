Подросток на мотоцикле сбил 14-летнюю девочку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Рыбное Мотыгинского округа произошло ДТП с участием двух подростков.
13-летний мальчик на мотоцикле ехал по улице Советской. В какой-то момент он наехал на 14-летнюю девочку, которая шла по правому краю проезжей части.
В результате происшествия пострадали оба — и водитель в мотошлеме, и пешеход. Их доставили в больницу.
Как установили автоинспекторы, мотоцикл принадлежит матери подростка. Она разрешила сыну им пользоваться.
В отношении владелицы транспорта составлены административные материалы — за передачу транспорта и ненадлежащее воспитание, сообщили в Госавтоинспекции.
16+