Волгоградцам перестанут приходить бумажные квитанции на оплату услуг ЖКХ?

По замыслу правительства квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам в личный кабинет на портале «Госуслуги» через ГИС ЖКХ. Поскольку доля россиян без интернета составляет сегодня около 7,8%, а в Волгоградской области — 6,4% жителей, то можно говорить о том, что российское общество созрело для такой практики.