Волгоградцам перестанут приходить бумажные квитанции на оплату услуг ЖКХ?

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который совершенствует правила доставки коммунальных платежек.
«Документ уже рассматривается в профильном комитете Госдумы под номером 1249111−8, а смысл его в том, чтобы продолжить цифровизацию документооборота, ускорить доставку платежек и сделать более прозрачным взаимодействие между гражданами и поставщиками услуг» — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
По замыслу правительства квитанции за ЖКУ будут приходить россиянам в личный кабинет на портале «Госуслуги» через ГИС ЖКХ. Поскольку доля россиян без интернета составляет сегодня около 7,8%, а в Волгоградской области — 6,4% жителей, то можно говорить о том, что российское общество созрело для такой практики.
Законопроект предполагает, что электронная доставка квитанций станет доступна для всех пользователей, зарегистрированных на «Госуслугах». Уведомление будет приходить сразу после формирования документа, что снижает риск пропустить срок оплаты.
Те, кто не желают получать квитанции таким образом, должны будут написать отказ от нового формата. Остальным бумажные экземпляры направлять перестанут. Доставка бумажных платежек сохранится для тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги», а также для льготных категорий граждан. Получать такие документы они смогут бесплатно, как и раньше.
В законопроекте также предлагается ограничить круг тех, кто имеет доступ к почтовым ящикам плательщиков: раскладывать корреспонденцию смогут только почтальоны «Почты России», представители ТСЖ и УК.