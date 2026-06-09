В Калининграде бесплатно покажут кино о великих композиторах и первых переселенцах

Режиссёры — Евгений Морозов и Евгений Спиваков, фильм вышел в 2021 году. «История первых» — это рассказ о людях, прибывших на разорённые войной земли Восточной Пруссии из разных регионов СССР. Авторы постарались как можно более точно показать процесс их адаптации. Фильм основан на свидетельствах самих переселенцев.