Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 8,6 тысячи донских предпринимателей получат господдержку

Им помогут в том числе с цифровизацией бизнес-процессов, маркировкой продукции и поиском кадров.

Получателями мер господдержки по цифровизации и маркетингу в 2026 году станут около 8,6 тысячи донских предпринимателей, сообщил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На сегодня поступило более 1 тысячи обращений за услугами. Всего в 2026 году такую поддержку получат 8590 донских предпринимателей. Условие одно — подать заявку. Других документов не требуется», — отметил Виталий Зданевич.

Предпринимателям доступна помощь с маркетинговым продвижением, маркировкой продукции, поиском кадров, добровольной сертификацией, цифровизацией бизнес-процессов. Комплекс бесплатных услуг предоставляют раз в год. Подать заявку можно лично в региональных центрах «Мой бизнес» или дистанционно, заполнив форму по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.