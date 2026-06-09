Около 8,6 тысячи донских предпринимателей получат господдержку

Получателями мер господдержки по цифровизации и маркетингу в 2026 году станут около 8,6 тысячи донских предпринимателей, сообщил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«На сегодня поступило более 1 тысячи обращений за услугами. Всего в 2026 году такую поддержку получат 8590 донских предпринимателей. Условие одно — подать заявку. Других документов не требуется», — отметил Виталий Зданевич.
Предпринимателям доступна помощь с маркетинговым продвижением, маркировкой продукции, поиском кадров, добровольной сертификацией, цифровизацией бизнес-процессов. Комплекс бесплатных услуг предоставляют раз в год. Подать заявку можно лично в региональных центрах «Мой бизнес» или дистанционно, заполнив форму по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.