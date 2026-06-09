В селе Северном Новосибирской области построят физкультурный центр

Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном появится в селе Северном Новосибирской области. Комплекс возводится в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Техническая готовность центра составляет 75%. В здании ведется монтаж инженерных сетей, полностью сделано электроснабжение. Параллельно проводятся отделочные работы: монтаж потолков, откосов, подоконников, покраска стен. В ближайшее время начнутся фасадные работы.
По проекту в комплексе будет обустроен большой спортивный зал для проведения досуговых и оздоровительных мероприятий, а также тренажерный зал. Общая пропускная способность — 49 человек в смену. В штате спорткомплекса будут трудиться 22 человека.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.