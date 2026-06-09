В Красноярске отремонтировали улицу Маерчака

Красноярские дорожники отчитались о завершении ремонта на улице Маерчака.
Напомним, работы стартовали в начале апреля на участке протяженностью 1,28 км — от кольцевой развязки до проспекта Свободный. Раньше там на асфальте были выбоины и трещины, старые бортовые камни рассыпались, местами отсутствовали пешеходные связи, еще одной проблемой были просадки на сетях ливневой канализации.
«Подрядчик выполнил весь объем запланированных работ: обновил дорожное покрытие, заменил старые бордюры на новые, привел в порядок тротуары. Теперь дорога стала ровной и безопасной, — рассказали в УДИБ. — На фотографиях вы можете увидеть, как изменилась улица Маерчака после ремонта».
Сегодня утром специалисты дорожной лаборатории взяли вырубки асфальтобетонной смеси для измерения толщины слоя уложенного покрытия, содержания воздушных пустот и других характеристик, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. «Места вырубок восстановят в ближайшее время. Мы следим за каждым этапом и готовы требовать исправлений, если что-то пойдет не так», — заверили в УДИБ.
Напомним, в настоящее время дорожный ремонт в Красноярске полностью завершен еще на трех участках: это проезд от ул. Одесской до ул. Рязанской, ул. Пограничников от Ястынской до Башиловской и ул. 78 Добровольческой Бригады от Молокова до Октябрьской.
Как рассказали в мэрии, сейчас подрядчики ремонтируют 10 объектов: на Игарской меняют бортовые камни; на улицах Ады Лебедевой, Крупской и проезде от Елены Стасовой до спорткомплекса «Радуга» фрезеруют старый асфальт; на Матросова демонтируют покрытие на тротуарах; на улицах Конституции СССР, Базайской, Рязанской, Авиаторов и Елены Стасовой укладывают выравнивающий слой асфальта.