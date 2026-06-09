В Красноярске отремонтировали улицу Маерчака

Сегодня утром специалисты дорожной лаборатории взяли вырубки асфальтобетонной смеси для измерения толщины слоя уложенного покрытия, содержания воздушных пустот и других характеристик, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. «Места вырубок восстановят в ближайшее время. Мы следим за каждым этапом и готовы требовать исправлений, если что-то пойдет не так», — заверили в УДИБ.