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Самарцы с 1 сентября смогут заселяться в гостиницы через мессенджер МАКС

Самарцев предупредили о новых правилах заселения в гостиницы.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила заселения в гостиницы, соответствующий документ уже подписан. Теперь для заселения можно использовать лишь мессенджер МАКС. Эти изменения касаются всех россиян, в том числе самарцев.

В соответствии с поправками, постояльцы из числа граждан России уже нынешней осенью смогут заселяться в гостиницы, где более 50 номеров, используя только документы, удостоверяющие личность, через национальный мессенджер.

Гостиницы поменьше изменения тоже коснутся. Там, где менее 50 гостиничных номеров, новая функция заселения появится с 1 сентября 2028 года.