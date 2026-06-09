Воронежцы стали на 20% чаще пользоваться нейросетями для создания музыки

Основная аудитория музыкальных нейросетей — россияне 26−45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Еще около 20% активности обеспечивают пользователи 46−55 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (14%), весной 2026 года они провели в музыкальных сервисах на 38% больше времени, чем годом ранее, а в мае рост составил более 150% год к году. Молодежь 14−25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (11%) и времени использования (7%), но именно она чаще задает вирусные тренды. Интерес к Covers.ai среди этой аудитории в апреле 2026 года оказался почти в 2,8 раза выше, чем годом ранее.