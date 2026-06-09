Дальневосточный слет «Лидеры изменений СПО» пройдет во Владивостоке

III Дальневосточный слет «Лидеры изменений СПО» состоится 15−18 июня во Владивостоке, сообщили в Минпросвещения России.
Участники мероприятия обсудят подготовку востребованных кадров в интересах технологического лидерства, а также развитие отрасли туризма, внедрение демонстрационного экзамена, трудоустройство выпускников и расширение международного сотрудничества.
«Технологическое лидерство невозможно без сильных кадров, а значит, без сильной системы СПО. Сегодня именно колледжи и техникумы готовят специалистов, которые уверенно работают с современными технологиями, быстро адаптируются к запросам предприятий и становятся реальной опорой экономики. Дальневосточный слет объединит представителей власти, бизнеса, образования и самих студентов для обмена лучшими практиками и открытого разговора об эффективных механизмах подготовки востребованных экономикой кадров», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Слет откроет пленарная сессия «Туризм как национальный приоритет: превращаем нереализованный потенциал в кадровый драйвер экономического роста», уточнил ректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Сергей Кожевников. Также состоится торжественная церемония передачи эстафеты флага всероссийского конкурса «Мастер года». Ярким событием слета станет шоу-программа «МОСТы: от мечты к профессии» в Приморской краевой филармонии.
На полях мероприятия пройдут региональный этап всероссийского чемпионата по робототехнике «Новая высота», гонка дронов «Дрогон-2026», международный фестиваль «Крылья дружбы». Кроме того, состоятся профессиональные студенческие игры на площадках краевых колледжей, будут организованы лаборатории педагогического мастерства, спортивные события, а также мастер-классы по народной культуре России и Китая.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.