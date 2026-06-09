Дальневосточный слет «Лидеры изменений СПО» пройдет во Владивостоке

«Технологическое лидерство невозможно без сильных кадров, а значит, без сильной системы СПО. Сегодня именно колледжи и техникумы готовят специалистов, которые уверенно работают с современными технологиями, быстро адаптируются к запросам предприятий и становятся реальной опорой экономики. Дальневосточный слет объединит представителей власти, бизнеса, образования и самих студентов для обмена лучшими практиками и открытого разговора об эффективных механизмах подготовки востребованных экономикой кадров», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.