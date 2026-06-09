Можно ли убрать двойной подбородок?

«Убрать двойной подбородок только диетой можно, но лишь когда его причина — общий лишний вес», — поясняет врач-терапевт. Она предостерегает от иллюзий: локально сжечь жир невозможно. Однако снижение массы тела на 5−10% обязательно скажется на овале лица. Эксперт советует создать дефицит калорий за счет белка и клетчатки, а также критически важно убрать скрытую соль. Как известно, всего 3−4 лишних грамма соли удерживают до литра воды в организме. «Уберите колбасы и консервы, — рекомендует Налимова, — и лицо станет четче за пару дней». В свою очередь, Гришкина предупреждает: резкие диеты опасны — при быстром похудении кожа теряет упругость, проблема может усугубиться.