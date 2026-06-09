Можно ли убрать двойной подбородок без скальпеля и дорогих уколов? Этот вопрос волнует миллионы людей вне зависимости от телосложения. Чтобы разобраться в природе проблемы, aif.ru обратился к мнению профессионалов из разных областей. Светлана Гришкина, основатель косметического бренда и владелица тайских массажных салонов, уверена: проблема кроется в дисбалансе мышц и лимфотока. А Ирина Налимова, врач-терапевт и генетический консультант, добавляет к этому физиологию питания и осанки.
Почему двойной подбородок появляется даже у худых?
Согласно комментариям экспертов, первое заблуждение — связать складку на шее исключительно с ожирением. Как подчеркивает Гришкина, «в 70% случаев ко мне приходят стройные девушки с жалобой на этот эстетический дефект». Специалист объясняет: главный виновник — платизма (поверхностная мышца шеи). Когда она слабеет, ткани просто «сползают» вниз. С ней солидарна и Налимова, которая отмечает, что часто проблема вызвана так называемой компьютерной шеей — привычкой вытягивать голову вперед. Следовательно, даже при идеальном весе неправильная осанка гарантированно формирует некрасивую складку.
Можно ли убрать второй подбородок одной диетой?
«Убрать двойной подбородок только диетой можно, но лишь когда его причина — общий лишний вес», — поясняет врач-терапевт. Она предостерегает от иллюзий: локально сжечь жир невозможно. Однако снижение массы тела на 5−10% обязательно скажется на овале лица. Эксперт советует создать дефицит калорий за счет белка и клетчатки, а также критически важно убрать скрытую соль. Как известно, всего 3−4 лишних грамма соли удерживают до литра воды в организме. «Уберите колбасы и консервы, — рекомендует Налимова, — и лицо станет четче за пару дней». В свою очередь, Гришкина предупреждает: резкие диеты опасны — при быстром похудении кожа теряет упругость, проблема может усугубиться.
Какие упражнения от двойного подбородка действительно работают?
Эксперт в сфере косметологии и массажа утверждает, что без системного подхода результата не будет, и настаивает на ежедневном укреплении платизмы: «Эффективные упражнения: упритесь ладонями в нижнюю челюсть и пытайтесь открыть рот с сопротивлением», — советует Гришкина. Также она упоминает выдвижение челюсти вперед и запрокидывание головы с тягой к потолку. По словам владелицы салонов, всего 10−15 минут в день способны дать видимый результат уже через 3−4 недели.
Поможет ли лимфодренаж убрать второй подбородок?
Во-первых, как объясняет Гришкина, застой лимфы из-за сидячего образа жизни визуально увеличивает объем подбородка. Плавные движения от центра челюсти к ушам и вниз к ключицам, по ее словам, «разгоняют застоявшуюся жидкость». Однако главное предостережение касается безопасности. «Категорически нельзя делать агрессивный массаж с сильными выкручиваниями кожи», — предупреждает эксперт.
Собеседники aif.ru единодушны: убрать двойной подбородок реально. Для этого, во-первых, нужно скорректировать осанку, во-вторых, наладить лимфодренаж и, в-третьих, пересмотреть рацион. И только в случае генетически заложенной жировой подушки, как замечает Гришкина, приходится прибегать к инъекционным липолитикам. Однако в большинстве случаев ежедневная работа над собой способна подарить четкий овал лица без вмешательства врачей.