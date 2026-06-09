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В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

В Волгограде при объявлении ракетной опасности начнут в обязательном порядке открывать убежища. Ответственность.

В Волгограде при объявлении ракетной опасности начнут в обязательном порядке открывать убежища. Ответственность за это комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании.

— При получении смс-сообщения от сотовых операторов с текстом «Ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию управляющими организациями, — сообщают в администрации Волгограда. — Закрытие заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, производится только после объявления об отбое опасности.

При этом во время беспилотной угрозы бежать за ключами от подвалов сотрудникам УК не придется — это требование не входит в разработанный алгоритм.

— При атаках беспилотников волгоградцам следует укрыться в помещении без окон — в ванной, коридоре, кладовой, не находиться на открытой местности, не пользоваться лифтами и следить за указаниями органов гражданской обороны, — заметили в мэрии.

Отметим, что ранее жители Волгограда уже не раз сообщали, что сообщения от мобильных операторов с предупреждением о возможной беспилотной или ракетной опасности приходят с серьезной задержкой.

Фото Павла Мирошкина.

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