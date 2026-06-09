Специалисты рассказали о содержании Борзовки и территории рядом в Нижнем Новгороде

«По информации администрации Ленинского района, содержание муниципальной территории осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта по содержанию объектов озеленения. При выявлении недостатков, в том числе замусоренности территории, силами подрядной организации производятся работы по покосу травы, вырубке поросли, подбору мусора и прочие виды работ в рамках контракта», — рассказали в министерстве.