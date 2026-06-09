Специалисты рассказали о содержании Борзовки и территории рядом в Нижнем Новгороде

Администрации Нижнего Новгорода ранее в рамках исполнения протоколов выездных и рабочих совещаний было рекомендовано организовать работу по предотвращению повторного загрязнения русла и территории вдоль реки Борзовки, сообщили ИА «Время Н» в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
«По информации администрации Ленинского района, содержание муниципальной территории осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта по содержанию объектов озеленения. При выявлении недостатков, в том числе замусоренности территории, силами подрядной организации производятся работы по покосу травы, вырубке поросли, подбору мусора и прочие виды работ в рамках контракта», — рассказали в министерстве.
Повторное загрязнение, уточнили в Минэкологии, свидетельствует о непрекращающемся антропогенном воздействии (незаконный сброс мусора на берегах).
Ранее мы сообщали, что администрация города и министерство экологии прилагают совместные усилия для обеспечения водности Борзовки. Кстати, в 2023 году была проведена расчистка русла реки в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».