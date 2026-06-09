В Краснокамске приступили ко второму этапу благоустройства сквера Звездный

В этом году жители Краснокамска также активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Более 11 тыс. краснокамцев уже отдали свои голоса за дизайн-проект благоустройства площади Мира. Его ждет масштабное обновление с обустройством тротуарных дорожек и парковочных мест, устройством современного освещение и озеленением территории.