В Госдуме предложили отменить штраф 500 рублей за забытые права

По мнению депутата, отменить нужно штраф не только за забытые права, но и за отсутствие свидетельства о регистрации автомобиля и полиса ОСАГО при себе. Аргумент — сотрудники ГИБДД могут проверить данные водителя через электронные базы и цифровые сервисы. Сейчас забывчивость и умышленное нарушение закон не разграничивает: штраф в обоих случаях составляет 500 рублей — столько же, сколько платит водитель, никогда не получавший права.