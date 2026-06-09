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В Госдуме предложили отменить штраф 500 рублей за забытые права

Эта инициатива касается всех российских водителей.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил отменить штраф за езду без водительских прав, если документ просто забыт дома. Инициатива касается всех российских водителей, в том числе жителей Волгограда. Слуцкий направил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

По мнению депутата, отменить нужно штраф не только за забытые права, но и за отсутствие свидетельства о регистрации автомобиля и полиса ОСАГО при себе. Аргумент — сотрудники ГИБДД могут проверить данные водителя через электронные базы и цифровые сервисы. Сейчас забывчивость и умышленное нарушение закон не разграничивает: штраф в обоих случаях составляет 500 рублей — столько же, сколько платит водитель, никогда не получавший права.

«Отмена штрафа позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках», — заявил Слуцкий. По его словам, именно забывчивость автовладельца нередко становится для инспектора поводом потребовать взятку, — пишет «Лента.ru».

Пока инициатива не принята, волгоградским водителям стоит помнить: за езду с просроченными правами штраф достигает 15 000 рублей. Обновить удостоверение необходимо при смене личных данных, утере документа или появлении новых медицинских показаний к управлению транспортным средством.

Ранее сообщалось, как волгоградцу вернули единственное жилье.

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