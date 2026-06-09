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СК возбудил дело из-за массового заражения норовирусом в калининградском лагере

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту массового заражения детей и взрослых норовирусом в летнем оздоровительном лагере. Об этом в своем «Макс»-канале сообщило областное Управление СК России.

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту массового заражения детей и взрослых норовирусом в летнем оздоровительном лагере. Об этом в своем «Макс»-канале сообщило областное Управление СК России.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В рамках расследования будет выполнен полный комплекс мер, направленных на установление причин и обстоятельств, способствовавших происшествию. Также следствие установит лицо, которое будет привлечено в качестве обвиняемого.

Как сообщалось ранее, 7 июня в детском летнем лагере «Алые паруса» в поселке Лесной Зеленоградского округа произошла вспышка норовируса. Заболеванием заразились почти 30 человек: 27 детей и двое взрослых сотрудников лагеря.

После этого смену в учреждении завершили досрочно.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за питанием в летних лагерях области.