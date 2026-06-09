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Град, шквал и другие образы непогоды: калининградцев после обеда во вторник ждёт светопреставление

Юго-западный ветер усилится до 15−20 м/с.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде во вторник, 9 июня, с 16:00 до 19:00 ожидаются гроза, град, ливень и шквалистый ветер. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Порывы юго-западного ветра усилятся до 15−20 м/с. При этом температура воздуха может упасть сразу на 10 градусов.

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