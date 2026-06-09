Можно ли загорать в черте города?

Вопрос загара в черте города лежит не столько в плоскости медицины, сколько в области права и морали. С одной стороны, ни в одном федеральном законе нет статьи, которая бы гласила: «загорать в городе запрещено». С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов правила благоустройства, общественный порядок и права собственников земли. Aif.ru обратился за ответами к экспертам.
Есть ли прямой запрет на принятие солнечных ванн в черте города?
«Загорать — значит принимать солнечную ванну, не больше. Просто загорать в купальнике или плавках не запрещено законом», — поясняет юрист Алёна Яковлева. Она уточняет, что ни купание, ни полное обнажение к этому термину не относятся, и призывает не путать эти понятия. Однако «ничто не мешает муниципалитету или субъекту РФ ввести повсеместный или отдельный запрет», но, на ее взгляд, пока таких решений не принято. Основные риски, по мнению специалистов, кроются не в самом загаре, а в сопутствующих обстоятельствах.
Что грозит любителям загорать топлес или у фонтана?
Здесь мнение экспертов единодушно: грань между разрешенным и наказуемым проходит там, где начинается нарушение общественной нравственности. По словам Владимира Попова, доцента кафедры частного права ГУУ, появление в общественном месте с обнаженными частями тела, противоречащее нормам морали, «непосредственно образует состав мелкого хулиганства» (статья 20.1 КоАП РФ). Санкция, как уточняет юрист Юрий Александров, предполагает штраф до 1000 рублей либо арест до 15 суток.
Отдельно эксперты выделяют купание в фонтане
«Многие думают, что если загорать можно, то и искупаться в фонтане — тоже. Нет», — предостерегает Яковлева. Кроме того, она обращает внимание на опасные зоны: вблизи церквей и храмов безрассудное обнажение может быть квалифицировано уже не по административной, а по уголовной статье 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). «Это очень опасно, — подчеркивает эксперт. — Штраф там составляет полмиллиона рублей или три года лишения свободы».
Могут ли оштрафовать за загар на газоне?
Как выяснилось, портить или даже просто «топтать» зеленые насаждения — реальный способ получить штраф. По словам Яковлевой, если вы просто лежите на траве, это еще не нарушение. Однако, как только в дело вступают правила благоустройства, ситуация меняется. К примеру, оставленный после себя мусор на газоне — это уже штраф в 2−3 тысячи рублей по статье 8.2 КоАП.
Александров объяснил: в Москве за повреждение зеленых насаждений (например, если вы примяли клумбу) предусмотрен штраф до 4000 рублей согласно столичному Кодексу об административных правонарушениях. В Санкт-Петербурге же сумма может достигать 5000 рублей. Тем не менее, как заключает Попов, «если размещение людей в пределах территории зеленых насаждений не запрещено, а газон не портится, нарушения нет».
Имеет ли право собственник территории запретить загорать?
Если речь идет о частной территории, муниципалитет здесь уже не главный. «Собственник, арендатор или законный владелец территории вправе вводить правила поведения, не нарушающие закон, в том числе и запрет на загорание», — объясняет Попов. Он советует обращать внимание на информационные таблички на входе.
Александров ссылается на статью 209 ГК РФ, напоминая, что владелец участка имеет право самостоятельно определять режим территории. «Если собственник частной территории не разрешает загар на ней, то граждане обязаны немедленно покинуть такой земельный участок», — резюмирует юрист. В противном случае, как добавляет Попов, нарушителя могут удалить с привлечением полиции, а его действия, при наличии неуважения к обществу, квалифицируют как мелкое хулиганство.