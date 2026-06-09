Можно ли загорать в черте города?

«Загорать — значит принимать солнечную ванну, не больше. Просто загорать в купальнике или плавках не запрещено законом», — поясняет юрист Алёна Яковлева. Она уточняет, что ни купание, ни полное обнажение к этому термину не относятся, и призывает не путать эти понятия. Однако «ничто не мешает муниципалитету или субъекту РФ ввести повсеместный или отдельный запрет», но, на ее взгляд, пока таких решений не принято. Основные риски, по мнению специалистов, кроются не в самом загаре, а в сопутствующих обстоятельствах.