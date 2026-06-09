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Красноярское рыбное предприятие оштрафовали за многочисленные нарушения

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку расположенного на правобережье Красноярска предприятия по изготовлению рыбной продукции. По итогам предприятие и.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку расположенного на правобережье Красноярска предприятия по изготовлению рыбной продукции. По итогам предприятие и главный технолог оштрафованы за многочисленные нарушения. В частности: на емкостях не наносились даты посола рыбы, не записывалось и название продукции, количество и сами вносимые консерванты официально не фиксировались, лабораторные исследования безопасности продукции проводились в недостаточном количестве, емкости, в которых солилась рыба, были повреждены, чистая тара контактировала с грязной, контроль температурно-влажностных режимов хранения был недостаточным и т. д. Постоянный контроль производственного процесса по должностной инструкции на предприятии осуществляет главный технолог. Предприятие оштрафовано на 20 000, технолог — на 10 000 рублей.