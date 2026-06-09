Красноярское рыбное предприятие оштрафовали за многочисленные нарушения

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора провели внеплановую проверку расположенного на правобережье Красноярска предприятия по изготовлению рыбной продукции. По итогам предприятие и главный технолог оштрафованы за многочисленные нарушения. В частности: на емкостях не наносились даты посола рыбы, не записывалось и название продукции, количество и сами вносимые консерванты официально не фиксировались, лабораторные исследования безопасности продукции проводились в недостаточном количестве, емкости, в которых солилась рыба, были повреждены, чистая тара контактировала с грязной, контроль температурно-влажностных режимов хранения был недостаточным и т. д. Постоянный контроль производственного процесса по должностной инструкции на предприятии осуществляет главный технолог. Предприятие оштрафовано на 20 000, технолог — на 10 000 рублей.