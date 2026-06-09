Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Следствие установило, что в 2025 году чиновник получил 120 тысяч рублей от учредителя ООО ГК «Нижегородский партнёр» Евгения Купцова и ещё одного предпринимателя. Вознаграждение предназначалось за содействие в организации автопарковок на муниципальных землях.