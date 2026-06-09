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Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Ранее Егоров находился под домашним арестом, но после оглашения приговора его отпустили под подписку о невыезде.

Нижегородский районный суд вынес обвинительный приговор Сергею Егорову — бывшему первому заместителю главы Нижнего Новгорода. Экс‑чиновника признали виновным в получении взятки и назначили наказание: штраф в размере 4,5 миллиона рублей и четырёхлетний запрет на занятие ряда должностей. Об этом рассказали в «Коммерсантъ Приволжье».

Ранее Егоров находился под домашним арестом, но после оглашения приговора его отпустили под подписку о невыезде.

Следствие установило, что в 2025 году чиновник получил 120 тысяч рублей от учредителя ООО ГК «Нижегородский партнёр» Евгения Купцова и ещё одного предпринимателя. Вознаграждение предназначалось за содействие в организации автопарковок на муниципальных землях.

Передача денег шла через руководителей городских структур — Артёма Савина (предприятие «Муниципальная недвижимость») и Дениса Ширяева (дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества). В рамках дела посредники проходят как свидетели; сам подсудимый вину признал полностью.

Кроме того, ранее по иску прокуратуры в рамках антикоррупционного законодательства у Егорова конфисковали автомобиль Exeed Exlantix Et стоимостью свыше 6,3 миллиона рублей — его обратили в доход государства.

Ранее бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров выступил с последним словом в суде.