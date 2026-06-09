Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никто не заявился на торги по строительству ИТ-квартала в Нижнем Новгороде

На аукцион по проекту комплексного развития территории (КРТ) под ИТ-квартал в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов. Начальная цена права реализации КРТ составляла 14,8 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

На аукцион по проекту комплексного развития территории (КРТ) под ИТ-квартал в Нижнем Новгороде не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов. Начальная цена права реализации КРТ составляла 14,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект КРТ охватывает 3,36 га площади в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда в историческом центре города рядом со строящимся ИТ-кампусом.

Там планируется создать 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для ИТ-специалистов: 20 нежилых зданий высотой от двух до восьми этажей. Под снос для освобождения площадки запланированы более десятка домов и детский сад.