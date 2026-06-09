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На Летней после ремонта водители обнаружили неприятный сюрприз

Речь идёт об участке в районе поликлиники.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Летней после ремонта дороги нанесли сплошную линию разметки, запрещающую остановку в районе поликлиники. Об этом «Клопс» сообщил один из читателей.

Теперь расстояние от края припаркованной машины до сплошной линии составляет менее трёх метров. Фактически автомобилисты нарушают правила дорожного движения. За это грозит не только штраф, но и эвакуация.

Но есть и другая проблема и для законопослушных водителей. Они вынуждены нарушать правила.

«Правая полоса постоянно занята припаркованным автотранспортом. Соответственно, водителям приходится пересекать сплошную линию», — сообщила наша читательница Елена.

Калининградка уточнила, что после звонков в дежурную часть ГАИ машины нарушителей увозят на штрафстоянку, но это разовые меры. Елена считает, что проблему нужно решать системно, чтобы водители не оказывались в сложной ситуации ежедневно.

Калининградцы уже жаловались на появляющиеся после ремонта дорожные разметки, вынуждающие водителей нарушать ПДД.

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