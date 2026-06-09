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На Дону с РЖД взыскали 28 млн рублей долга за установку защиты от БПЛА

Арбитражный суд Ростовской области взыскал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в пользу ООО «Монтажная строительная компания Юг» («МСК-Юг») почти 28,8 млн руб. задолженности по договору на установку противодронных сеток на железнодорожные объекты. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Арбитражный суд Ростовской области взыскал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в пользу ООО «Монтажная строительная компания Юг» («МСК-Юг») почти 28,8 млн руб. задолженности по договору на установку противодронных сеток на железнодорожные объекты. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Согласно материалам дела, договор на установку защиты от БПЛА при ЧС был заключен 16 октября 2025 года. Согласно условиям контракта, ООО «МСК-Юг» обязалось установить противодронные сетки на здания и оборудования тяговых подстанций на объектах Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», до конца 2025 года. Подрядчик выполнил условия договора в срок, что подтверждают акты приемки, подписанные обеими сторонами.

«Претензия с требованием оплаты задолженности, направленная в адрес ответчика, осталась без финансового удовлетворения. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском», — говорится в решении суда.

Представители ОАО «РЖД» указали, что оплата не было произведена вовремя, поскольку у компании на тот момент отсутствовало финансирование. В этом возражении судом было отказано.

«Отсутствие финансирования не освобождает ответчика от обязанности по своевременной оплате выполненных работ по сделке и не доказывает отсутствие вины в несвоевременной оплате. Спорный договор не предусматривает оплату работ после поступления финансирования», — отмечается в документе.

На основании этого суд решил взыскать с РЖД в пользу «МСК-Юг» 28,8 млн руб., включая оплату услуг представителя — 60 тыс. руб., и расходы по уплате государственной пошлины в 512,9 тыс. руб.

Решение суда в законную силу не вступило.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «МСК-Юг» зарегистрировано 17 ноября 2019 года в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директором компании является Филипп Демиденко. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.

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