Бывшего заместителя мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров признан виновным в получении взятки. Такое решение сегодня принял Нижегородский районный суд.
Егорова задержали в 2025 году по обвинению в получении взятки за содействие в организации парковок на улицах 40 лет Победы, Адмирала Макарова и Космической. Чиновник получил от коммерческой организации 120 тысяч рублей.
Обвинение просило назначить Сергею Егорову 3,5 года колонии со штрафом в размере 360 тысяч рублей.
Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, добавив, что сейчас не работает, не состоит в браке и воспитывает детей в возрасте 9 и 17 лет. Также сообщил, что его отец страдает гипертонией, а старший сын — астмой.
Экс-чиновника оштрафовали на 4,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение 4 лет. Кроме того, ему придется вернуть государству 120 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки, пишет НИА «Нижний Новгород».
Бывшего вице-мэра отпустили из-под ареста, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. Арест на автомобиль, 2 смартфона и 500 тысяч рублей снят.