Бывшего заместителя мэра Егорова оштрафовали на 4,5 млн рублей

Сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, добавив, что сейчас не работает, не состоит в браке и воспитывает детей в возрасте 9 и 17 лет. Также сообщил, что его отец страдает гипертонией, а старший сын — астмой.