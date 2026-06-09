Бывшего военного из Чусового приговорили к пожизненному лишению свободы

Артем Бучин ранее был уже неоднократно судим. Освободившись из колонии в мае 2022 года, в августе 2022-го он изнасиловал и убил незнакомую ему 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. В феврале 2023 года Чусовской горсуд за совершение этого преступления приговорил Артема Бучина к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В августе 2023 года, находясь в одной из соликамских колоний, он подписал контракт, после чего уехал в зону боевых действий. Во время отпуска он вернулся в Чусовой, где и совершил очередное тяжкое преступление. На следствии он рассказал, что заподозрил бывшую супругу в измене.