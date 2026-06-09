Донецкие «афганцы» проведут экскурсии для школьников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В открывшемся в Донецке офисе Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций будут проводить экскурсии для школьников.
«Мы создали оболочку, и теперь нам нужно наполнить ее внутренним смыслом. В первую очередь это музей», — рассказал руководитель региональной организации Союза, депутат Народного совета ДНР Дмитрий Огилец. В организацию входит около тысячи ветеранов, воевавших в Афганистане, Сирии, Египте, Чечне и других местах. Многие из них участвовали в СВО.
Б этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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