Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 и 10 июня — МЧС

В Нижнем Новгороде прогнозируют интенсивные осадки 9 и 10 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», уже в ближайшие 1−3 часа 9 июня 2026 года в Нижегородской области и в самом Нижнем Новгороде начнутся сильные дожди — они сохранятся и в ночное время 10 июня.
Жителям стоит учесть ряд важных рекомендаций. Тем, кто планирует поездки на личном автомобиле, следует существенно снизить скорость: из‑за ливня заметно ухудшится видимость, грунтовые дороги и обочины могут размокнуть и разрушиться, а покрытие станет скользким — это повышает риск заносов.
Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.