В Красноярском крае отремонтируют работающий с 1962 года водопровод

В Новоселово коммунальное предприятие обязали капитально отремонтировать участок водопровода, который работает с 1962 года. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Речь идет о трубе длиной 104 метра. Через нее вода поступает от водозабора в систему водоснабжения всего села. Прокурорская проверка показала, что участок является муниципальной собственностью и передан в аренду краевому предприятию «Центр развития коммунального комплекса».
За десятилетия работы трубопровод фактически выработал свой ресурс. Его состояние создает риск аварии, из за которой без воды могут остаться более 5 тыс. жителей Новоселово и свыше 17 социальных объектов. Среди них школа, детские сады, медучреждение и другие организации.
Кроме того, перебои с водой могут повлиять на работу сельской котельной и создать проблемы во время отопительного сезона. Прокуратура обратилась в суд, так как собственник и арендатор сети не приняли меры для ремонта участка.
Суд поддержал требования надзорного ведомства и обязал предприятие в течение 1,5 лет провести капитальный ремонт водопровода. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.