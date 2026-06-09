Сколько в среднем зарабатывает ветеринар

В зависимости от специализации ветеринар может работать как с домашними питомцами, так и с сельскохозяйственными, экзотическими и дикими животными.
Разбираемся, сколько зарабатывают ветеринарные врачи в России и в мире и от чего зависит их уровень дохода.
Ветеринарный врач отвечает за сохранение здоровья животных и ветеринарную безопасность путем профилактики и лечения всех видов животных и осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы.
При этом специалист может работать ветеринарным врачом общей практики, хирургом, дерматологом, онкологом, ортопедом и даже экспертом по поведению животных (зоопсихологом).
Сколько зарабатывает ветеринар в России
Ветеринары бывают как широкого профиля, так и узкопрофильными врачами.
В ветеринарной медицине много направлений, поэтому зарплата ветеринара зависит от специализации, а также квалификации, графика и места работы. В среднем в вакансиях предлагают такие суммы:
- в Москве — от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
- в Санкт-Петербурге — от 40 тыс. руб. до 150 тыс. руб.;
- в Новосибирске — от 60 тыс. руб. до 70 тыс. руб.;
- в Екатеринбурге — в среднем от 40−60 тыс. руб..
Средняя зарплата ветеринарного врача в России в 2026 году — 66 тыс. руб. Чаще всего в вакансиях встречается зарплата 100 тыс. руб (модальная).
Сколько зарабатывает ветеринар в мире
Врачи для животных нужны во всем мире, поэтому интересно сравнить уровень зарплаты в других странах. Например, США молодые ветеринары, только закончившие вуз, в среднем могут рассчитывать на годовую зарплату $85- 120 тыс., специалисты со стажем более 10 лет — до $250 тыс.. В Великобритании начинающие ветеринары зарабатывают в среднем $50 тыс., а опытные до $114 тыс..
Сколько зарабатывает ветеринар по направлениям
Зарплата ветеринара зависит от специализации, опыта, стажа и графика занятости.
В ветеринарии есть разнообразные направления, поэтому заработок напрямую зависит от квалификации, опыта и востребованности выбранной профессии:
- ветеринарный врач-терапевт — до 250 тыс. руб.;
- ветеринарный врач-дерматолог — до 200 тыс. руб.;
- ветеринарный врач-хирург — до 250 тыс. руб.
Ветеринарный врач может работать в государственной или частной клинике, давать консультации. Так, среди владельцев животных часто встречается запрос на коррекцию поведения домашних животных. В среднем прием у врача-зоопсихолога, который поможет найти общий язык с питомцами, стоит от 2 тыс. до 7 тыс. руб.
Средние зарплаты ветеринарных врачей растут и с учетом занимаемой должности в клинике:
- ветеринарный врач-практикант: от 25 тыс. до 40 тыс. руб. в месяц;
- ветеринарный врач среднего уровня: от 40 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц;
- ветеринарный врач с опытом работы: от 70 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц;
- ведущий ветеринарный врач или заведующий ветеринарной клиникой: от 120 тыс. до 300 тыс. руб. и выше в месяц.
Главное о том, сколько зарабатывает ветеринар в России
- Ветеринар — это врач, который лечит животных. Он может специализироваться на общем осмотре питомцев, так и на отдельных медицинских направлениях.
- Например, есть ветеринары хирурги, онкологи и дерматологи.
- Средняя зарплата ветеринара в России, по данным на 2026 год, составляет чуть более 90 тыс. руб.
- Но на практике зарплата может сильно варьироваться — до 300 тыс. руб. на ставке главного врача клиники, до 20−30 тыс. руб. на позиции ассистента.
- Занятость ветеринарных врачей также бывает разной. Это может быть фиксированный график, так и подработка по часам или определенным дням. Еще один формат — частные консультации, в том числе онлайн.