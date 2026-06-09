Сколько в среднем зарабатывает ветеринар

Врачи для животных нужны во всем мире, поэтому интересно сравнить уровень зарплаты в других странах. Например, США молодые ветеринары, только закончившие вуз, в среднем могут рассчитывать на годовую зарплату $85- 120 тыс., специалисты со стажем более 10 лет — до $250 тыс.. В Великобритании начинающие ветеринары зарабатывают в среднем $50 тыс., а опытные до $114 тыс..