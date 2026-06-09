Реконструкция фонтана «Ретвизан» пройдёт в сквере Георга Отса

Кроме того, будет восстановлена водная картина фонтана, которая ранее включала 24 дугообразные струи по краю чаши и 12 вертикальных струй вокруг колонны. Дно фонтана будет выложено гранитной плиткой и дополнено подсветкой, что придаст ему современный вид и улучшит его функциональность.