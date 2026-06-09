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Реконструкция фонтана «Ретвизан» пройдёт в сквере Георга Отса

На колонне фонтана снова появится бронзовый корабль, который был утрачен.

Источник: Пресс-служба КГА Петербурга

В сквере Георга Отса на Большой Пороховской улице планируется реконструкция фонтана «Ретвизан». Проект уже согласован, как сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В рамках реконструкции на колонне фонтана снова появится бронзовый корабль, который был утрачен. «Ретвизан» — это название трофейного корабля, захваченного русским флотом в 1790 году. Также в проекте предусмотрено сохранение основных цветов элементов фонтана. Бетонные части чаши, пьедестал и металлическую колонну заменят на гранитные блоки.

Кроме того, будет восстановлена водная картина фонтана, которая ранее включала 24 дугообразные струи по краю чаши и 12 вертикальных струй вокруг колонны. Дно фонтана будет выложено гранитной плиткой и дополнено подсветкой, что придаст ему современный вид и улучшит его функциональность.

Эта реконструкция является частью более широкой программы по восстановлению фонтанного фонда Петербурга, которая была инициирована губернатором Александром Бегловым. В 2026 году на реставрацию фонтанных комплексов и капитальный ремонт городских удобств из бюджета города выделено около 192 миллионов рублей.

Таким образом, реконструкция фонтана «Ретвизан» не только вернет ему исторический облик, но и улучшит его техническое состояние, что, безусловно, станет важным шагом в сохранении культурного наследия города.

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