Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Сочи и Адлером летом запустят морское такси

Нынешним летом между Сочи и Адлером начнет работать морское такси. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин во время ежемесячного расширенного планерного совещания.

Источник: Российская газета

«Уже в этом летнем сезоне расширяем систему внутреннего транспортного сообщения благодаря новым морским направлениям. Запланирован запуск морского маршрута Сочи — Адлер на “Комете”, — сказал он.

Открытие морского сообщения в Сочи активно муссировалось еще пять лет назад. Речь шла о том, чтобы соединить Имеретинский порт и Лазаревский район.

Тогда говорилось, что идея морского сообщения будет реализована с помощью инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов.

«Раньше были проблемы с сертифицированием судна. Какая сейчас ситуация, мне неизвестно. Сочинские причалы приспособлены. Запустят, если позволит пропускной режим, который требуется на всех транспортных объектах, а для того, чтобы его открыть, нужно создать определенные условия», — отметил эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Николай Гришин.

Регулярное морское сообщение в Сочи — тема не новая. В советское время водный транспорт курсировал в пределах города и на соседние курорты.

Напомним, в этому году с 12 июня возобновится морское сообщение на «Комете» между Сочи и Геленджиком. А 15 мая судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» выполнило первый в этом году пассажирский рейс из Сочи в Сухум.