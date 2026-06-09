Между Сочи и Адлером летом запустят морское такси

«Раньше были проблемы с сертифицированием судна. Какая сейчас ситуация, мне неизвестно. Сочинские причалы приспособлены. Запустят, если позволит пропускной режим, который требуется на всех транспортных объектах, а для того, чтобы его открыть, нужно создать определенные условия», — отметил эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Николай Гришин.