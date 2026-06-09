Между Сочи и Адлером летом запустят морское такси

«Уже в этом летнем сезоне расширяем систему внутреннего транспортного сообщения благодаря новым морским направлениям. Запланирован запуск морского маршрута Сочи — Адлер на “Комете”, — сказал он.
Открытие морского сообщения в Сочи активно муссировалось еще пять лет назад. Речь шла о том, чтобы соединить Имеретинский порт и Лазаревский район.
Тогда говорилось, что идея морского сообщения будет реализована с помощью инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов.
«Раньше были проблемы с сертифицированием судна. Какая сейчас ситуация, мне неизвестно. Сочинские причалы приспособлены. Запустят, если позволит пропускной режим, который требуется на всех транспортных объектах, а для того, чтобы его открыть, нужно создать определенные условия», — отметил эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Николай Гришин.
Регулярное морское сообщение в Сочи — тема не новая. В советское время водный транспорт курсировал в пределах города и на соседние курорты.
Напомним, в этому году с 12 июня возобновится морское сообщение на «Комете» между Сочи и Геленджиком. А 15 мая судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» выполнило первый в этом году пассажирский рейс из Сочи в Сухум.